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Общество

Прокурор вымогал взятку. Отделался штрафом в 3 миллиона 300 тысяч сомов

Прокурора Чуйской области Руслана Нурбекова оштрафовали на 3 миллиона 300 тысяч сомов за вымогательство взятки. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое решение принял судья Первомайского районного суда Бишкека Эмиль Каипов.

Уголовное дело засекречено. Известно, что прокурор отдела областной прокуратуры Таир Джумабеков оштрафован на 4 миллиона 100 тысяч сомов. Следователь Айбек Рыспаев приговорен к выплате штрафа в 4 миллиона 50 тысяч. Из-под стражи их не выпустили, поскольку приговор будет обжалован.

Напомним, прокурор Чуйской области стал фигурантом уголовного дела в 2016 году. Сотрудники АКС ГКНБ произвели обыск в офисе регионального надзорного органа в рамках возбужденного уголовного дела по факту вымогательства взятки.
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