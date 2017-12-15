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Общество

Дело Бариера Адиева, пинавшего малолетнего сына, передали в суд

Следственная служба УВД Октябрьского района Бишкека завершила расследование уголовного дела в отношении Бариера Адиева, пнувшего малолетнего сына.  Об этом сообщила районная прокуратура.

По их данным, по результатам расследования фигуранту предъявили обвинение по двум статьям: «Хулиганство, сопряженное с издевательством над малолетним, находящимся в беспомощном состоянии» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» УК КР.

Инцидент, когда мужчина пинал лежащего на земле малыша в живот, зафиксирован на видео. Очевидцы разместили его в Интернете 2 декабря и потребовали реакции от правоохранительных органов. Отец ребенка помещен в СИЗО-1 на два месяца. Бариер Адиев назвал видео смонтированным. Малышу всего 2,6 года.
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