Как выглядят новая форма и машины ГУОБДД

В Кыргызстане Патрульная милиция преобразована в Управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

Введена новая форма темно-синего цвета со световозвращающими элементами. Это, по словам начальника ГУОБДД Каната Джумагазиева, позволит обеспечить меры личной безопасности сотрудников при несении службы в ночное время при условиях недостаточной видимости. Шьется форма за счет ГУОБДД, один комплект сотрудникам выдадут бесплатно, сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе ГУОДД.

Введены отличия и по машинам — на авто наносятся полосы красного и синего цвета.

В службе представили фотографии новой формы, машины и нагрудного знака.