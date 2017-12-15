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Общество

Как выглядят новая форма и машины ГУОБДД

В Кыргызстане Патрульная милиция преобразована в Управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

Введена новая форма темно-синего цвета со световозвращающими элементами. Это, по словам начальника ГУОБДД Каната Джумагазиева, позволит обеспечить меры личной безопасности сотрудников при несении службы в ночное время при условиях недостаточной видимости. Шьется форма за счет ГУОБДД, один комплект сотрудникам выдадут бесплатно, сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе ГУОДД. 

Введены отличия и по машинам — на авто наносятся полосы красного и синего цвета.

В службе представили фотографии новой формы, машины и нагрудного знака.

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