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Общество

Суд оставил запрет на выезд из Кыргызстана для журналистов и экс-депутата в силе

Октябрьский районный суд оставил в силе запрет на выезд из Кыргызстана для экс-депутата, главы Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой и учредителей сайта Zanoza Нарына Айыпа и Дины Масловой. Об этом ИА «24.kg» сообщила бывший парламентарий. 

По ее словам, никаких обоснований озвучено не было. Мера об ограничении передвижения была принята на момент судебных разбирательств. Они завершены, но запрет не снят. Остался в силе и арест имущества. Верховный суд 30 ноября оставил в силе решения первых двух инстанций по всем искам Генеральной прокуратуры к ресурсу, его учредителям и правозащитнику о защите чести и достоинства президента. 

Отметим, иск к Чолпон Джакуповой,  Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле в суд генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу теперь уже экс-президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов компенсации. Генпрокурор также настояла на запрете ответчикам выезжать из страны до вынесения решения. Октябрьский райсуд 26 апреля вынес определение, удовлетворив требование ГП КР. Ответчикам оспорить его не удалось.

Нарыну Айыпу, Дине Масловой и Чолпон Джакуповой запретили выезжать из страны.  
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