Мужчина, развративший семилетнюю девочку, получил условный срок

В Кара-Куле закончилось судебное разбирательство по делу о развращении семилетней девочки. Об этом сообщили в канцелярии судебной инстанции.

Суд признал мужчину виновным по статье «Развратные действия» УК КР и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права заниматься педагогической или иной деятельностью, связанной с детьми, до трех лет. Но наказание будет условным. Потерпевшая сторона намерена обжаловать приговор в Джалал-Абадском областном суде.

Летом с заявлением в милицию Кара-Куля обратилась 58-летняя горожанка. Она указала, что 21 июля местный житель совратил ее несовершеннолетнюю внучку. По подозрению задержали 45-летнего мужчину.

Предварительным следствием установлено, что мужчина, пообещав девочке деньги, заманил ее в подвал строящегося дома и начал приставать. По ее словам, мужчина положил ее на пол, взобрался на нее и пытался изнасиловать. Подозреваемого задержали. Позже по итогам судебно-медицинской экспертизы установлено, что признаки насильственных действий в отношении несовершеннолетней отсутствуют. Телесных повреждений также на обнаружено.