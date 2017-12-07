Кыргызстанец, ударивший милиционера брусчаткой, проведет в колонии почти 5 лет

Кыргызстанец, ударивший сотрудника милиции брусчаткой, приговорен к 4 годам 7 месяцям лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Информацию подтвердили в Управлении патрульной милиции Чуйской области.

По их данным, приговор вынес суд Московского района Чуйской области.

Инцидент произошел 15 марта на объездной автодороге Бишкек — Чалдовар. Водитель автомашины Honda CR-V, заметив сотрудников Патрульной милиции, резко увеличил скорость и попытался скрыться.

Сотрудники Патрульной милиции ГУВД Чуйской области бросились в погоню. Водитель продолжил движение и задел «Фольксваген», а затем, проехав около ста метров , столкнулся с бусом «Мерседес-Бенц Спринтер». В результате ДТП пострадавших не было.

Виновник же столкновений оставил свою машину и хотел скрыться с места происшествия. Милиционеры попытались его задержать, завязалась драка. Один из сотрудников УПМ получил брусчаткой по голове.