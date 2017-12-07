Фотограф Влад Ушаков не согласен с обвинениями чиновников Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Об этом он рассказал ИА «24.kg».

По его словам, никто из руководства агентства к нему не обращался. «Если у них есть вопросы ко мне, они могли пригласить меня на пресс-конференцию. О том, что на меня хотят подать в суд, я узнал из СМИ», — рассказал Влад Ушаков.

Он отметил, что фотографии вырубки деревьев в ущелье Джууку ему прислали активисты, которые подтвердили, что снимки сделаны 2 декабря. «Под видом очистки вырубают деревья. Уже лесов не осталось. Единственное, в чем меня можно обвинить, это использование иллюстративных фото, которые я прикрепляю к информации. Но проблемами незаконной вырубки деревьев я занимаюсь не первый год», — пояснил фотограф.