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Общество

Фотограф Влад Ушаков не согласен с обвинениями чиновников

Фотограф Влад Ушаков не согласен с обвинениями чиновников Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Об этом он рассказал ИА «24.kg».

По его словам, никто из руководства агентства к нему не обращался. «Если у них есть вопросы ко мне, они могли пригласить меня на пресс-конференцию. О том, что на меня хотят подать в суд, я узнал из СМИ», — рассказал Влад Ушаков.

Он отметил, что фотографии вырубки деревьев в ущелье Джууку ему прислали активисты, которые подтвердили, что снимки сделаны 2 декабря. «Под видом очистки вырубают деревья. Уже лесов не осталось. Единственное, в чем меня можно обвинить, это использование иллюстративных фото, которые я прикрепляю к информации. Но проблемами незаконной вырубки деревьев я занимаюсь не первый год», — пояснил фотограф.
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