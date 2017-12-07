Комплекс «Алтын балалык» на берегу Иссык-Куля хотят отдать инвестору

Минздрав не может оформить земли комплекса «Алтын балалык», принадлежавшего Фонду «Мээрим». Об этом сообщил сегодня в парламенте глава ведомства Талантбек Батыралиев.

По его словам, объект передан на баланс Министерства здравоохранения. «Но судебный процесс продолжается. Часть территории передана мэрии. В настоящее время на территории комплекса расположены здания, имеется несколько гектаров земли», — сказал министр.

«Земельные участки не распроданы?» — уточнила депутат Айсулуу Мамашова. «То, что нам передали, мы сохранили, но красную книгу получить пока не удается из-за судов», — ответил Талантбек Батыралиев.

Это очень хороший комплекс. Но, к сожалению, в настоящее время он разваливается. Есть желающие создать там единственный детский реабилитационный центр. После завершения судебных тяжб объявим прозрачный конкурс. Если будут желающие, надо отдать объект инвесторам. Глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев

Комплекс «Алтын балалык» расположен на берегу озера Иссык-Куль.