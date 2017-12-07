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Общество

Сотрудников Госагентства окружающей среды уволят за незаконную рубку деревьев

Работников Госагентства окружающей среды будут увольнять за незаконную вырубку деревьев. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, несколько сотрудников уволили в 2016 году. После этого меры еще ужесточили, и незаконная вырубка деревьев сократилась, уверен глава агентства.

«Кто будет рубить лес, тот будет уволен. По сравнению с прошлым годом ущерб от вырубки сократился на 10 миллионов сомов. В этом году незаконно срубили 1 тысячу 882 дерева, что составляет 3 миллиона сомов ущерба», — сказал Абдыкалык Рустамов.
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