Вырубка деревьев в Кыргызстане запрещена с 2016 года

С 2016 года в Кыргызстане запрещена вырубка деревьев. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.
По его словам, приказом запрещены все виды рубок. Это сделано для сохранения лесного фонда. «Только леса могут повлиять на уменьшение парниковых газов. Ежегодно по 2 тысячи гектаров высаживают. Территории лесных массивов стали лучше охранять», — пояснил Абдыкалык Рустамов.
Он добавил, что ужесточены нормы и увеличены штрафы за незаконную вырубку деревьев. За срубленное дерево диаметром до
«К примеру, диаметр составляет