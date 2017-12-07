Вырубка деревьев в Кыргызстане запрещена с 2016 года

С 2016 года в Кыргызстане запрещена вырубка деревьев. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, приказом запрещены все виды рубок. Это сделано для сохранения лесного фонда. «Только леса могут повлиять на уменьшение парниковых газов. Ежегодно по 2 тысячи гектаров высаживают. Территории лесных массивов стали лучше охранять», — пояснил Абдыкалык Рустамов.

Он добавил, что ужесточены нормы и увеличены штрафы за незаконную вырубку деревьев. За срубленное дерево диаметром до 30 сантиметров придется заплатить 1,2 тысячи сомов. Если диаметр превышает 30 сантиметров , то за каждый сантиметр — более 300 сомов.