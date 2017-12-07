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Общество

Правозащитники: Чубак ажи Жалилов наносит урон имиджу Кыргызстана

Чубак ажи Жалилов наносит урон имиджу страны. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила правозащитница Назгуль Турдубекова.

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Она зачитала заявление гражданского общества по высказыванию экс-муфтия о многоженстве. По мнению общества, своим заявлением священнослужитель оскорбил честь и достоинство не только женщин, но и всей страны.

«Кыргызстан уже сделал огромный шаг вперед и успешно искореняет практику кражи невест и детских браков. В Центральной Азии мы занимаем передовое место в этом направлении. А Чубак ажи Жалилов своим заявлением о многоженстве наносит ущерб имиджу страны», — говорит Назгуль Турдубекова.

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Гражданское общество требует от Жогорку Кенеша, правительства и ДУМК прекратить дальнейшую полемику о легализации многоженства. Правозащитники также просят разработать эффективные дополнительные законодательные меры по предотвращению многоженства. От Духовного управления мусульман Кыргызстана потребовали пресечь распространение информации о возможности иметь несколько жен.
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