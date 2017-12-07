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Общество

Всемирный банк выделит Кыргызстану грант на $450 тысяч

Всемирный банк выделит Кыргызстану грант на $450 тысяч для реализации плана действий по открытым данным. Ратификацию документа парламент одобрил сегодня в трех чтениях.

Данная сумма из Трастового фонда предоставляется для оказания помощи правительству КР в наращивании статистического потенциала.

Согласно справке-обоснованию, средства гранта создадут прочное основание для успешной реализации проекта Digital CASA. Kyrgyzstan.

Он подразумевает развитие четырех основных компонентов: телекоммуникационной инфраструктуры, цифровых платформ и «умных» решений, благоприятной среды для цифровой экономики и управления программой.

В рамках второго компонента заложены меры по созданию национального портала открытых данных.
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