Вырубка леса. На Влада Ушакова подадут в суд за ложные сообщения

На фотографа и активиста Влада Ушакова подадут в суд за ложные сообщения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

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По его словам, чиновники своевременно отреагировали на заявление о незаконной вырубке леса в ущелье Джууку. «Местные органы власти, Госэкотехинспекция, Финполиция выехали на место. Факты не подтвердились. Это не первый случай, когда Влад Ушаков публиковал подобные фотографии», — сказал Абдыкалык Рустамов.

Он добавил, что были случаи, когда Влад Ушаков выдавал за действительность фотографии, сделанные несколько лет назад.

«В этот раз мы обратимся в силовые структуры. Это клевета на нас. Мы намерены подать в суд на Влада Ушакова. Я лично подам заявление», — отметил Абдыкалык Рустамов.