13:09
+2
USD 69.75
EUR 82.46
RUB 1.18
Общество

Вырубка леса. На Влада Ушакова подадут в суд за ложные сообщения

На фотографа и активиста Влада Ушакова подадут в суд за ложные сообщения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

Читайте по теме
В ущелье Джууку вырубают лес

По его словам, чиновники своевременно отреагировали на заявление о незаконной вырубке леса в ущелье Джууку. «Местные органы власти, Госэкотехинспекция, Финполиция выехали на место. Факты не подтвердились. Это не первый случай, когда Влад Ушаков публиковал подобные фотографии», — сказал Абдыкалык Рустамов.

Он добавил, что были случаи, когда Влад Ушаков выдавал за действительность фотографии, сделанные несколько лет назад.

«В этот раз мы обратимся в силовые структуры. Это клевета на нас. Мы намерены подать в суд на Влада Ушакова. Я лично подам заявление», — отметил Абдыкалык Рустамов.
Ссылка:
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
С холодами охранять водоемы в Кыргызстане стали строже
Кыргызстан на пороге экоцида?
Убивший барса браконьер отделался штрафом
Дорогу Бишкек — Ош назвали самой большой экологической катастрофой
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
За&nbsp;что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и&nbsp;гаишников За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников
Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из&nbsp;&laquo;скорой&raquo; уходят врачи Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи
Бизнес
MegaPay&nbsp;&mdash; новый онлайн-сервис оплаты услуг MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг
Установите приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;получите +1ГБ Интернета в&nbsp;подарок Установите приложение «Мой О!» и получите +1ГБ Интернета в подарок
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил новые базовые станции на&nbsp;юге страны Мобильный оператор О! запустил новые базовые станции на юге страны
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен в&nbsp;19&nbsp;селах Чуйской области 4G LTE от MegaCom запущен в 19 селах Чуйской области