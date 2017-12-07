В Кыргызстане десятиклассница родила мертвого ребенка. Разыскивают партнера

В Ноокатском районе Ошской области десятиклассница родила мертвого ребенка на сроке шесть месяцев. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в УВД региона.

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По их данным, сообщение поступило из Ноокатской районной больницы.

Девушка, 2002 года рождения, проживала с бабушкой и дедушкой. Ее родители находятся на заработках в России. Партнер школьницы неизвестен.

По факту идут оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

Это не первый случай, когда школьницы становятся матерями. В Таласской области 14-летняя девочка забеременела от 18-летнего партнера. Сразу после этого они поженились. Забеременела и семиклассница из села Лебединовка Чуйской области.