Расследовать гибель ворон в Кара-Балте требует депутат

Расследовать массовую гибель ворон в Кара-Балте требует депутат парламента Бакирдин Субанбеков.

По его словам, в Госэкотехинспекции сказали, что птицы могли умереть из-за холода или голода. «Но это не может быть причиной, говорят орнитологи. Возможно, они были отравлены. Чтобы люди не переживали, нужно срочно провести лабораторные исследования», — сказал Бакирдин Субанбеков.

«Жители Кара-Балты также просят взять пробы воздуха для исследований. Все считают, что это нефтеперерабатывающий завод «Джунда» виноват и отравляет воздух», — добавил нардеп.