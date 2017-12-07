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Общество

Судей, депутатов и министров не наказывают за нарушения на дорогах Кыргызстана

«Вопрос дорожной безопасности сотни раз поднимали на самых разных уровнях, но результатов нет», — заявил сегодня на заседании парламента Дастан Бекешев.

По его словам, самая большая проблема — избирательность. «Для одних закон работает, для других — нет. Судей, депутатов и министров, если они нарушают правила дорожного движения, не привлекают к ответственности. Если нарушают ПДД гаишники, их, наоборот, защищают, а обвиняют простых водителей. Если так и дальше будет продолжаться, никогда законы не будут работать, какие бы меры мы ни принимали», — сказал Дастан Бекешев.

«Все без исключения должны нести ответственность», — подчеркнул нардеп.
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