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Общество

Постановление о платных дорогах в Кыргызстане на подписи у премьер-министра

Проект постановления о введении платных автомобильных дорог находится на подписи у премьер-министра Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Проект предусматривает создание платных дорог на основе государственно-частного партнерства путем перевода существующих участков трасс общего пользования и дорожных сооружений на платную основу либо путем строительства платных автодорог.

В 2018 году планируется сделать платными 26 километров дорог. К 2025 году платными станут 500 километров.

Согласно проекту, от платы за проезд транспортных средств по платным участкам освобождается спецтранспорт, используемый для осуществления деятельности пожарной охраны, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, дорожных органов.
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