Постановление о платных дорогах в Кыргызстане на подписи у премьер-министра

Проект постановления о введении платных автомобильных дорог находится на подписи у премьер-министра Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Проект предусматривает создание платных дорог на основе государственно-частного партнерства путем перевода существующих участков трасс общего пользования и дорожных сооружений на платную основу либо путем строительства платных автодорог.

В 2018 году планируется сделать платными 26 километров дорог. К 2025 году платными станут 500 километров .

Согласно проекту, от платы за проезд транспортных средств по платным участкам освобождается спецтранспорт, используемый для осуществления деятельности пожарной охраны, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, дорожных органов.