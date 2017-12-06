Правительству поручили ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов

Депутаты Жогорку Кенеша приняли сегодня постановление, которым поручили правительству Кыргызстана начать процесс ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов.

Как сообщил ИА «24.kg» депутат Дастан Бекешев, документ должны ратифицировать в течение 2018 года. «Мы четко указали, что финансовые расчеты, на которое ссылается правительство, не проверены и абсолютно некорректны. Данные, что для реализации документа потребуется 36 миллиардов сомов, готовили всего два эксперта. Никто их не перепроверял. Эти эксперты и сами очень жалеют, что показали такие цифры», — сказал он.

Ранее председатель ОФ «Оказание юридической помощи инвалидам» Толкунбек Исаков заявил, что на реализацию конвенции потребуется 30 миллиардов сомов, но в расчете на десять лет. В том числе потребуется 23 миллиарда сомов на социальное жилье и еще около 7 миллиардов на сопутствующие условия.

Ни одно государство, в том числе европейское, никогда не брало на себя обязательства бесплатно обеспечивать жильем инвалидов. Это утопия, это невозможно. Дастан Бекешев

«Конвенция — это карта, своего рода план, что делать дальше. Правительство должно хоть что-то сделать, хоть 100 миллионов сомов, но на это дело найти», — резюмировал депутат.