Мечты сбываются. Жителям села Ленинского провели голубое топливо

Сегодня у жителей села Ленинского Аламудунского района настоящий праздник. Компания «Газпром Кыргызстан» закончила монтаж сетей, в дома подают голубое топливо.

«Мы продолжаем работу по реализации инвестиционной программы. В селе Ленинском работы начались в июне 2017 года. Всего протянуто порядка 20,7 километра газопровода. Сумма вложений оценивается в 72 миллиона сомов. Мы провели природный газ для 889 домовладений и 4,5 тысячи жителей населенного пункта. Многие до последнего не верили, что мы выполним свои обещания. А сейчас аксакалы благодарят за то, что провели им газ», — с гордостью рассказывает советник генерального директора компании «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Оно и неудивительно. Раньше жители Ленинского покупали баллоны с природным газом. Они крайне неудобны в использовании, да и опасны. Теперь люди ждут, когда же смогут, как и бишкекчане, пользоваться природным газом.

«Ранее газ подключили в селе Мыкан. Охвачено 1,2 тысячи домов. Программа «Газпрома» большая и сложная. Я работала в правительстве, когда ее только начинали обсуждать. Тогда даже и сама не верила, что такое возможно, что в наших селах, новостройках, малых городах появится газ. А теперь вижу, что все мечты и обещания становятся реальностью», — говорит заместитель полномочного представителя правительства в Чуйской области Ализа Солтонбекова.

А к пуску газа тем временем уже все готово. Жители замерли в ожидании, когда же им подадут голубое топливо. Газпромовцы не стали долго томить.

«Службе газовых сетей филиала «Чуй газ» подачу газа в дома села Ленинского произвести!» — радостно командует руководитель филиала «Чуй газ» Самат Базарбаев.

Газ пошел. Первыми топливо подали в три дома. Владелец одного из них, Азимкан Козубаев, говорит, что давно ждал окончания работ. Газовики работали прямо у него за забором, устанавливали новый газорегуляторный пункт. А вот голубого топлива все не было. Теперь его семья с газом. Правда, пока подключили только газовую плиту. Но в планах и отопление. Для этого нужно еще получить разрешение и поставить котел. Но мужчина уверен, что нужные документы соберет быстро и уже этой зимой будет отапливаться газом.

Решение Азимкана Козубаева вполне оправданно. Для отопления жители села сейчас используют либо каменный уголь, либо электричество. За сезон приходится отдавать приличную сумму, чтобы жить в тепле. Многие семьи вынуждены брать кредиты, чтобы заранее закупить твердое топливо. Но природный газ позволяет значительно экономить. Например, при отоплении дома площадью 80 квадратных метров за отопительный период можно сэкономить более 5 тысяч сомов.

Еще один приятный сюрприз от «Газпром Кыргызстан».

В этом году для удобства абонентов компания за свой счет прокладывает уличные газопроводы и устанавливает газовые счетчики. Ранее только для прокладки газопровода по улице каждому жителю нужно было заплатить до 50 тысяч сомов.

А еще до 1 января 2018 года газпромовцы бесплатно делают эскиз проекта газификации дома, проводят врезку в газопровод и пусконаладочные работы.

«Мы призываем всех жителей села Ленинского обратить внимание на нашу акцию. Поспешите воспользоваться выгодным предложением и сэкономить на подключении до пяти тысяч сомов. Если же у вас нет средств на покупку газового котла, плиты и труб, то можно воспользоваться программой льготного кредитования от KyrSEFF и банка «Бай-Тушум». Специальный кредитный продукт позволяет населению подключиться к природному газу и установить необходимое оборудование в рассрочку. При этом при оформлении кредита можно получить грант — 20 процентов от его суммы. В итоге сумма гранта покрывает суммы начисленных по займу процентов за год», — подчеркнул Арзымат Алдаяров.