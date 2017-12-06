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Общество

Студентка проиграла спор в Twitter и неделю будет ходить в костюме елки

Студентка Университета Алабамы Келси Холл разместила в Twitter свою фотографию в костюме новогодней елки и поспорила, что если снимок наберет тысячу репостов, она проходит в праздничном костюме весь семестр. Об этом со ссылкой на HuffPost сообщил Life.ru.

Келси рассказала, что костюм ей подарила мама, и она думала, что друзья просто посмеются над ним... Но в итоге пост набрал более 20 тысяч репостов и 35 тысяч лайков!

Я даже представить не могла, что мне удастся набрать хотя бы тысячу ретвитов. Мой максимум — это пять! Конечно, ходить в нем жарковато. На улице по-прежнему тепло, но я сдержу слово!

Келси Холл

«Семестр заканчивается на следующей неделе, так что страдать Келси осталось совсем недолго. Тем временем все желающие фотографируются с девушкой, которая выглядит не очень счастливой», — сообщил Life.
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