Студентка проиграла спор в Twitter и неделю будет ходить в костюме елки

Студентка Университета Алабамы Келси Холл разместила в Twitter свою фотографию в костюме новогодней елки и поспорила, что если снимок наберет тысячу репостов, она проходит в праздничном костюме весь семестр. Об этом со ссылкой на HuffPost сообщил Life.ru.
Келси рассказала, что костюм ей подарила мама, и она думала, что друзья просто посмеются над ним... Но в итоге пост набрал более 20 тысяч репостов и 35 тысяч лайков!
Я даже представить не могла, что мне удастся набрать хотя бы тысячу ретвитов. Мой максимум — это пять! Конечно, ходить в нем жарковато. На улице по-прежнему тепло, но я сдержу слово!Келси Холл
«Семестр заканчивается на следующей неделе, так что страдать Келси осталось совсем недолго. Тем временем все желающие фотографируются с девушкой, которая выглядит не очень счастливой», — сообщил Life.