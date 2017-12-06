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Общество

О судьбе беглецов Рената Самудинова и Эльнуры Молдокадыровой ничего не известно

В МИД Кыргызстана ничего не знают о судьбе беглецов из страны — гражданского активиста Рената Самудинова и телеведущей ОТРК Эльнуры Молдокадыровой, пытавшихся получить убежище в США. Их задержали при пересечении границы, когда они намеревались въехать в Штаты через Мексику.

Посольству Кыргызстана в США также ничего не известно о них. Последняя информация о наших гражданах поступила 9 ноября. СМИ писали, что они находятся в спецприемнике и на условия содержания не жалуются.

Сразу же на въезде в США Ренат Самудинов и Эльнура Молдокадырова подали прошения о предоставлении им политического убежища.
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