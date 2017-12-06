ЕАЭС постепенно утрачивает доверие у граждан стран, входящих в союз

Евразийский экономический союз по-прежнему пользуется значительным уровнем доверия и поддержки со стороны населения пяти его стран (от 50 до 83 процентов), а также Таджикистана (69 процентов). Но позитивное отношение к евразийской интеграции плавно снижается, говорится в докладе аналитиков Евразийского банка развития «Интеграционный барометр ЕАБР-2017», на который ссылается агентство REGNUM.

Как отмечается, в течение первых лет существования ЕАЭС (2015−2017) наиболее значимое снижение общественной поддержки участия в союзе происходило в России (с 78 до 68 процентов населения) и Армении (с 56 до 50 процентов).

В остальных странах ЕАЭС общественная поддержка евразийской интеграции снижалась умеренно: в Казахстане с 80 до 76 процентов, в Беларуси — с 60 до 56 процентов.

Аналитики банка считают, что в Кыргызстане население с 2015 года демонстрирует наиболее позитивное отношение к членству в ЕАЭС, которое за это время изменилось незначительно — с 86 до 83 процентов. Но в 2014 году лишь 50 процентов населения страны поддерживали вступление республики в союз, а 30 процентов выступали против.

Авторы доклада считают «феноменальным» высокий уровень социальных связей между странами союза и доверия друг к другу, в том числе к России, что считают незаменимым интеграционным капиталом.

Отвечая на вопрос, какие страны, по мнению респондентов, являются дружественными и способными оказать поддержку их стране в трудную минуту, большинство, как и в прошедшие пять лет наблюдений, высказались в пользу региона СНГ.

Наибольшее доверие к соседям по региону СНГ шестой год подряд выражает население Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана (в 2017 году — 95, 94 и 90 процентов).

При этом Россия по-прежнему является лидером в восприятии в качестве дружественного государства со стороны всех респондентов: в среднем по шести исследуемым странам в качестве наиболее дружественной страны ее назвали 76 процентов опрошенных. На втором месте находится Казахстан (31 процент), на третьем — Беларусь (21 процент).

Страны ЕАЭС и Таджикистан характеризуются и самой высокой в мире плотностью взаимных социальных связей: от 51 до 80 процентов (за исключением России) их населения заявили о наличии постоянно поддерживаемых связей с родственниками, друзьями, коллегами из стран региона СНГ. Это самый высокий уровень социальных связей в мире.

Наиболее высокие показатели в 2017 году зафиксированы в Кыргызстане (80 процентов), Армении (79 процентов) и Таджикистане (66 процентов). В России 31 процент населения поддерживают социальные связи в соседних по региону СНГ странах. Это также очень высокий показатель, учитывая сравнительные показатели численности населения.

Как отмечается, эксперты ЕАБР проводили опросы среди населения в середине 2017 года.