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Общество

В Баткенской области брюшной тиф. Проверяют сельчан и школьников

В селе Самаркандек Баткенского района с 24 ноября по 3 декабря с подозрением на тифо-паратифозные заболевания госпитализировали три человека из одной семьи, сообщил Минздрав.

По данным ведомства, у двух пациентов (женщина и ее восьмилетняя дочь) диагноз «брюшной тиф» подтвержден лабораторно. У третьего больного (шестилетний сын) анализы еще в работе.

Общее количество контактных по школе — 29 детей (анализы будут готовы через три дня).

В целях локализации случая брюшного тифа в очаге инфекции создан оперативный штаб из числа сотрудников Центра общеврачебной практики. Организована медицинская бригада для проведения подворного обхода в целях раннего выявления лиц с подозрением на тифо-паратифозные заболевания. Уже обошли 20 дворов и осмотрели более 300 человек, подозрительных не выявлено.

Отобраны пробы воды из водопроводной системы.

Главу айыл окмоту оштрафовали на 10 тысяч сомов за невыполнение выданного районным Центром госсанэпиднадзора санитарного предписания о проведении профилактики инфекционных заболеваний.
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