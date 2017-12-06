05:09
-1
USD 69.74
EUR 82.63
RUB 1.19
Общество

Потомков участников ВОВ призывают создать «Сталинградский дневник Кыргызстана»

Кыргызско-Российский Славянский университет в честь 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве предлагает совместными с потомками героев усилиями восстановить образы кыргызстанцев, совершивших подвиг на берегах Волги в 1942-1943 годах, и на основе собранных документальных свидетельств создать «Сталинградский дневник Кыргызстана».

На данный момент установлено, что в составе 62-й армии, защищавшей Сталинград, воевали и кыргызстанцы. Среди них:

— Бардаков Михаил Никитович, 1917 года рождения, проживал в городе Фрунзе;

— Башкатов Никита Ефимович, 1919 года рождения, проживал во Фрунзе;

— Бугаев Иван Андреевич, 1916 года рождения, проживал в Калининском (ныне Жайылский) районе Фрунзенской области;

— Галома Екатерина Андреевна, 1919 года рождения, проживала в Балыкчинском районе Иссык-Кульской области;

— Грушев Али Хайруллович, 1913 года рождения, проживал в Сулюкте (Ошская область);

— Дишанло Шабаз, 1920 года рождения, проживал в Кантском районе Фрунзенской (ныне Чуйская) области

и другие.

«Уважаемый читатель! Возможно, ваш родственник был в списках фронтовиков. Мы надеемся, что вы поделитесь своими воспоминаниями о нем, фотографиями, фронтовыми письмами, наградными документами и другими семейными реликвиями военной поры. Ваше участие в нашем общем деле поможет расширить список участников битвы и создать «Сталинградский дневник Кыргызстана» — памятник мужеству наших земляков, наших родных и близких», — призывает научный сотрудник КРСУ, кандидат исторических наук Леонид Сумароков.

С ним можно связаться по номеру 0(772) 196 182 или написать на электронную почту: sumarokov_li@mail.ru.
Ссылка:
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Постановление о платных дорогах в Кыргызстане на подписи у премьер-министра
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Россияне рассказали, кому из президентов СНГ доверяют больше всего
Десять религиозных учебных заведений за рубежом, рекомендуемых кыргызстанцам
Кыргызстанцы едут на даваат в Бангладеш и Индию и оставляют там детей
Только пятая часть имамов в медресе имеют базовое образование
Узбекистан готов обсуждать приграничные вопросы с Кыргызстаном
Языковые курсы облегчат интеграцию иммигрантов в Кыргызстане
Пять случаев жестокого обращения с детьми в Кыргызстане
Офицера, арестованного за гашиш, до сих пор не посетили кыргызские дипломаты
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
За&nbsp;что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и&nbsp;гаишников За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников
Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из&nbsp;&laquo;скорой&raquo; уходят врачи Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил новые базовые станции на&nbsp;юге страны Мобильный оператор О! запустил новые базовые станции на юге страны
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен в&nbsp;19&nbsp;селах Чуйской области 4G LTE от MegaCom запущен в 19 селах Чуйской области
Врачи vs&nbsp;министр. Обращение ко&nbsp;всем ветвям власти Врачи vs министр. Обращение ко всем ветвям власти
Безлимитный Интернет от&nbsp;MegaCom: всю ночь напролет Безлимитный Интернет от MegaCom: всю ночь напролет