05:10
-1
USD 69.74
EUR 82.63
RUB 1.19
Общество

Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к руководству национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, а также Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Читайте по теме
Сборную России отстранили от зимней Олимпиады-2018

«Предлагаю вам продемонстрировать солидарность с нашей страной и воздержаться от участия в Играх в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным», — говорится в обращении Милонова.

Исполком Международного олимпийского комитета по итогам заседания в Лозанне решил отстранить сборную России от зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

Отметим, у Кыргызстана пока одна лицензия, дающая право участия в ней. Завоевал ее 23-летний горнолыжник Евгений Тимофеев.
Ссылка:
просмотров: 10013
Версия для печати
Материалы по теме
Постановление о платных дорогах в Кыргызстане на подписи у премьер-министра
Потомков участников ВОВ призывают создать «Сталинградский дневник Кыргызстана»
Россияне рассказали, кому из президентов СНГ доверяют больше всего
Десять религиозных учебных заведений за рубежом, рекомендуемых кыргызстанцам
Кыргызстанцы едут на даваат в Бангладеш и Индию и оставляют там детей
Только пятая часть имамов в медресе имеют базовое образование
Узбекистан готов обсуждать приграничные вопросы с Кыргызстаном
Языковые курсы облегчат интеграцию иммигрантов в Кыргызстане
Пять случаев жестокого обращения с детьми в Кыргызстане
Офицера, арестованного за гашиш, до сих пор не посетили кыргызские дипломаты
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
За&nbsp;что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и&nbsp;гаишников За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников
Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из&nbsp;&laquo;скорой&raquo; уходят врачи Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил новые базовые станции на&nbsp;юге страны Мобильный оператор О! запустил новые базовые станции на юге страны
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен в&nbsp;19&nbsp;селах Чуйской области 4G LTE от MegaCom запущен в 19 селах Чуйской области
Врачи vs&nbsp;министр. Обращение ко&nbsp;всем ветвям власти Врачи vs министр. Обращение ко всем ветвям власти
Безлимитный Интернет от&nbsp;MegaCom: всю ночь напролет Безлимитный Интернет от MegaCom: всю ночь напролет