В Нарыне вышли на акцию протеста против разработчиков угольных разрезов

Жители поселка Мин-Куш (Нарынская область) вышли на акцию протеста против разработки угольных разрезов.

По их словам, в течение последних двух дней жители Мин-Куша вынуждены были перекрыть дорогу на рудники, чтобы привлечь внимание чиновников.

Как отметили участники митинга, они считают, что добыча угля наносит непоправимый вред экологии.

Как рассказали ИА «24.kg» в аппарате полномочного представителя правительства в регионе, сегодня с участниками акции встретились чиновники органов местной власти, в том числе аким Джумгальского района Адыл Сапаров.

По итогам встречи решено создать комиссию из числа представителей ведомств по охране окружающей среды и МЧС, а также провести лабораторные исследования, чтобы выяснить, действительно ли есть вред экологии.

Поселок Мин-Куш расположен на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. В советское время здесь добывали урановую руду. После развала СССР завод закрылся, и большинство жителей покинули поселок из-за безработицы. Сейчас здесь проживает около 3,5 тысячи человек.