Педагог назвала учеников бедными. Ее уволили

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева направила во все школы в Кыргызстане приказ о неукоснительном соблюдении педагогами норм профессиональной этики.

В приказе министра говорится о недопущении эмоционального, психического, физического насилия в отношении детей.

Руководителям школ поручено провести педагогические советы, ознакомить под роспись с данным приказом каждого учителя.

В пресс-службе Минобразования уточнили, что целесообразность приказа вызвана порочащим статус педагога поведением учителя средней школы имени Крупской села Мин-Куш Джумгальского района Нарынской области Перизат Курманкожоевой.

«Учитель нелицеприятно отозвалась об учениках, говорила о том, что они бедные, не смогли принести блюда на какое-то мероприятие», — пояснили ИА «24.kg» в ведомстве.

В настоящее время приказом отдела образования Джумгальского района директору школы объявлен выговор. Педагог Перизат Курманкожоева уволена по статье 381 п.2 Трудового кодекса КР.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ученики 11-х классов организовывают ярмарку, на которую приносят национальные блюда, ручные изделия. Все собранные средства идут на покупку недостающих учебников. В этом году трем ученикам 11-го класса не хватило учебников, уволенный педагог предложила им поучаствовать в ярмарке. Но они не стали этого делать.