Насилие над ребенком. Как распознать, куда идти и что делать

Эти вопросы вновь становятся актуальными, стоит появиться информации об очередном случае жестокого обращения с несовершеннолетними.

Клинический психолог ОФ «Центр укрепления семьи «Данакер» Перизат Асылбаева рассказала ИА «24.kg» о видах насилия и о том, нужно ли вмешиваться в чужую семью, где плачут дети.

Виды насилия

Различают нескольких видов насилия: физическое, сексуальное, психо-эмоциональное, а также пренебрежение нуждами ребенка, и это видно сразу: ребенок может ходить в грязной одежде, неухоженный (с грязными отросшими волосами, ногтями), быть голодным.

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В свою очередь, различаются и виды физического насилия: это могут быть подзатыльники, битье рукой, ремнем или любым другим предметом.

На теле ребенка могут появиться синяки, гематомы, царапины, ожоги, клочки волос на голове вырваны и так далее. Если ребенок подвергается физическому насилию, у него возникает реакция вздрагивания (даже если рядом стоящий просто поднял руку погладить его) и обороны.

Виды насилия всегда применяются комплексно. Никогда не будет человек молча бить, всегда это сопровождается унижениями, оскорблениями, криками. Ребенок получает одновременно и физическую, и психо-эмоциональную травму. Перизат Асылбаева

В виде наказания ребенка могут изолировать дома, не пускать на встречу с друзьями и так далее.

Эффект домино

Если вы хорошо знаете свое чадо, то увидеть изменения в его поведении будет несложно.

На фоне внешнего благополучия ребенок резко меняется. Был жизнерадостный, общительный, спокойный, а тут внезапно стал замкнутым и агрессивным, девочки — плаксивыми.

«Насилие накладывает отпечаток на психику ребенка, влияет на его здоровье, будущее. Насилие может привести к появлению ночных страхов, энурезу. Сексуальное насилие над мальчиками чревато тем, что может появиться недержание кала, трещины в заднем проходе. Дети, которые пострадали от мужчин, избегают их, стараются не оставаться с ним в одном помещении или постоянно плачут при их виде», — объясняет психолог.

«Если ребенок подвергается насилию дома, то в игре со своими сверстниками он может воспроизводить подобные действия. Начинает бить сверстников, играть в игры сексуализированного характера, может трогать половые органы других детей, поскольку не осознает», — добавляет Перизат Асылбаева.

Реагировать ли на соседей?

Допустим, за дверью квартиры на вашей лестничной площадке регулярно плачет малыш. Нужно ли вмешиваться в чужую семью?

«Что значит вмешиваться? Ребенок же беззащитен, у него нет сил дать сдачи и защитить себя. Поэтому для начала нужно поговорить с его родителями, необязательно сразу карать, — считает психолог. — Если запугивать или кричать на родителя, у него появится защитная агрессия, а злость свою он будет возмещать потом на ребенке. Следует разъяснить: то, что вы делаете, относится к насилию. Ребенок чувствует страх, ужас».

Перизат Асылбаева рассказала о случае из личной практики: 3-летнюю девочку мама наказывала на улице возле подъезда. Оказалось, что малышка разбила очки, которые мама подарила ей за 100 сомов. Я ей сказала: «Неужели эти очки дороже здоровья вашего ребенка? Посмотрите, как ваша дочь напугана, как она рыдает, ей даже дышать тяжело».

Ребенок только начинает жить. Даже мы, взрослые, ошибаемся. Через ошибки мы учимся жить, преодолевать и решать наши проблемы. Перизат Асылбаева

«Иногда достаточно и такого разговора. Я отошла, женщина обняла свою дочь и сказала, что все поняла. Если же случаи насилия происходят систематически, то лучше позвонить по номеру 111 (детский телефон доверия) анонимно. Соцслужбы проверят условия и возьмут семью под контроль», — отметила она.

Простить нельзя наказать

Недавний случай, когда 50-летний отец пнул своего двухлетнего сына, разделил общество. Кто-то считает справедливым наказать его по всей строгости закона, другие же задаются вопросом, что будет с ребенком, когда обозленный отец выйдет на свободу.

«В этом случае нужны кардинальные меры. Если мужчина психически здоров, вменяем, то, конечно, должен осознавать последствия своих действий, — уверена Перизат Асылбаева. — Однозначно за такое жестокое отношение с малышом нужно наказывать. Кыргызстан принял конвенцию о правах ребенка, есть и Кодекс о детях. Государство обязуется создавать условия для безопасности ребенка, пока он не достиг совершеннолетия».

Ребенок не частная собственность родителя. Как только он рождается, он гражданин КР, который наделен правами человека. Конституция гарантирует его безопасность и соблюдение прав. Перизат Асылбаева

Что делать в случае насилия

Телефон доверия при Минсоцразвития по номеруоткрыли специально для детей, пострадавших от насилия.

«Если заметили ребенка, у которого не все благополучно, то нужно позвонить туда или обратиться в районные службы поддержки семьи и детей. На место выедет мультидисциплинарная команда (участковый, соцработник и другие специалисты), при необходимости материал перенаправят в Центр помощи детям при мэрии Бишкека. С семьей будут работать психологи и юрист-правозащитник. Они могут сопровождать семью вплоть до судебных процессов. Оставлять ребенка без помощи нельзя», — отметила психолог.

Любые формы насилия существенно сказываются на здоровье и развитии детей и подростков. Последствия насилия могут проявиться не сразу, а через много лет.

Поэтому очень важно вовремя увидеть проявления насилия в отношении ребенка, необходимо обсудить с ним происходящее, поддержать его и остановить проявления насилия.

В ОФ «Лига защитников прав ребенка» при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в КР и Посольства Великобритании разработали книгу «Элес и его новые друзья». В ней также рассматриваются виды насилия и даются советы родителям.

Если ребенок или подросток говорит вам о том, что он подвергся насилию, авторы публикации рекомендуют придерживаться следующих правил.

• Поверьте ему.

• Ребенок не будет лгать о пережитом издевательстве, особенно если он рассказывает об этом очень эмоционально, с подробностями.

• Не осуждайте его и не вините, ведь совершил насилие другой человек, а пострадал ваш ребенок.

• Внимательно, спокойно и терпеливо выслушайте его.

• Покажите, что понимаете всю тяжесть его страдания.

• Не преуменьшайте его боли, говоря, что «не случилось ничего страшного, все пройдет...»

• Не отвергайте ребенка.