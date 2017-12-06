У здания Верховного суда в Бишкеке соберутся на митинг недовольные

У здания Верховного суда жильцы двух домов (№№ 2/14 и 2/13) микрорайона «Улан-2» собираются провести мирный митинг сегодня в 11.00. Об этом ИА «24.kg» сообщила одна их них Атыр Айдарова.
Она рассказала о причинах выхода горожан на акцию протеста: «Наши квартиры находятся под арестом. Мы их приобретали в ипотеку на 5-10 лет без процентов. У всех есть предварительный договор купли-продажи. Жилье предоставлял учредитель компании «Ипар», гражданин КНР. Потом одни люди, в том числе гражданка Кыргызстана, осуществили рейдерский захват и передали объект третьим лицам».
«Позже в районном и городском судах вопрос разрешился в нашу пользу. Виновники признали на суде свою вину в письменном виде, извинились. Гражданка КР сидит в настоящее время в СИЗО. Мы думали, что все закончилось и у нас появятся документы на жилье. Но в Верховный суд подали апелляцию, и там отправили дело в первую инстанцию», — добавила Атыр Айдарова.
В результате 126 квартир остаются в подвешенном состоянии, мы не можем ни продать их, ни сдать, ни выкупить до конца. Ни один жилец не может прописаться, мы не смогли голосовать на выборах, не можем детей прописать, чтобы устроить в школу или приписать к поликлинике. Мы уже жаловались, а сегодня решили выйти на митинг, чтобы о нашей проблеме услышали.Атыр Айдарова