У здания Верховного суда в Бишкеке соберутся на митинг недовольные

У здания Верховного суда жильцы двух домов (№№ 2/14 и 2/13) микрорайона «Улан-2» собираются провести мирный митинг сегодня в 11.00. Об этом ИА «24.kg» сообщила одна их них Атыр Айдарова.

Она рассказала о причинах выхода горожан на акцию протеста: «Наши квартиры находятся под арестом. Мы их приобретали в ипотеку на 5-10 лет без процентов. У всех есть предварительный договор купли-продажи. Жилье предоставлял учредитель компании «Ипар», гражданин КНР. Потом одни люди, в том числе гражданка Кыргызстана, осуществили рейдерский захват и передали объект третьим лицам».

«Позже в районном и городском судах вопрос разрешился в нашу пользу. Виновники признали на суде свою вину в письменном виде, извинились. Гражданка КР сидит в настоящее время в СИЗО. Мы думали, что все закончилось и у нас появятся документы на жилье. Но в Верховный суд подали апелляцию, и там отправили дело в первую инстанцию», — добавила Атыр Айдарова.