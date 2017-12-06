Подрыв машины сотрудника Генпрокуратуры: в Бишкеке начался судебный процесс

В Октябрьском райсуде Бишкека начался процесс по делу о покушении на убийство старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева. Об этом ИА «24.kg» рассказал адвокат обвиняемого Бактыбек Жумашов.

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По его словам, его подзащитный — бизнесмен Тологон Айтмырзаев признает свою вину частично. Он утверждает, что не хотел убивать Курманалиева.

По данным юриста, Айтмырзаев и Курманалиев являются дальними родственниками. Родители Курманалиева предложили Айтмырзаеву прокрутить крупную сумму денег (у последнего своя микрокредитная компания). Но бизнесмен прогорел и не смог вернуть в срок деньги. По версии Генпрокуратуры, Айтмырзаев задолжал Курманалиевым более $60 тысяч.

По словам адвоката, Эркин Курманалиев начал угрожать Айтмырзаеву, обещал посадить. Поэтому Айтмырзаев и решил припугнуть родственника, подложив в его автомобиль пакет с тротилом.

«Но убивать он его не хотел, да и того количества тротила не хватило бы, чтобы расправиться с обидчиком», — сказал Бактыбек Жумашов.

Отвечая на вопросы ИА «24.kg», юрист рассказал, что взрывчатое вещество его подзащитный приобрел у отставных военных в Токмаке.

Инцидент произошел 29 июля 2016 года. Взрыв прогремел, когда Эркин Курманалиев садился в машину, припаркованную у дома. В результате ему оторвало кисть руки и вытек глаз.