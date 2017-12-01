В Кыргызстане появилась горячая линия Фонда обязательного медстрахования

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова приняла участие в открытии горячей линии Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.
«Также много вопросов, касающихся лекарств, особенно льготных, в том числе при возникновении необоснованных административных барьеров и вымогательств», — сказала вице-премьер-министр.
Очень надеюсь, что эта структура станет мощным инструментом для быстрого и оперативного решения вопросов населения при госпитализации, так как зачастую люди мало информированы.Чолпон Султанбекова
Чолпон Султанбекова акцентировала внимание на том, что качественные медицинские услуги стали более доступными за последние годы.
«Цель создания горячей линии — оказание оперативной консультативной помощи по телефону, организация, развитие и распространение системы информирования», — отметил глава ФОМС Марат Калиев.
Все звонки поступают по единому короткому номеру «113» и являются бесплатными для всех абонентов республики.Марат Калиев