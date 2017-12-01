В Кыргызстане появилась горячая линия Фонда обязательного медстрахования

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова приняла участие в открытии горячей линии Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

Очень надеюсь, что эта структура станет мощным инструментом для быстрого и оперативного решения вопросов населения при госпитализации, так как зачастую люди мало информированы. Чолпон Султанбекова

«Также много вопросов, касающихся лекарств, особенно льготных, в том числе при возникновении необоснованных административных барьеров и вымогательств», — сказала вице-премьер-министр.

Чолпон Султанбекова акцентировала внимание на том, что качественные медицинские услуги стали более доступными за последние годы.

«Цель создания горячей линии — оказание оперативной консультативной помощи по телефону, организация, развитие и распространение системы информирования», — отметил глава ФОМС Марат Калиев.