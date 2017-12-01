22:58
+1
USD 69.74
EUR 82.61
RUB 1.19
Общество

В Кыргызстане появилась горячая линия Фонда обязательного медстрахования

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова приняла участие в открытии горячей линии Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

Очень надеюсь, что эта структура станет мощным инструментом для быстрого и оперативного решения вопросов населения при госпитализации, так как зачастую люди мало информированы.

Чолпон Султанбекова
«Также много вопросов, касающихся лекарств, особенно льготных, в том числе при возникновении необоснованных административных барьеров и вымогательств», — сказала вице-премьер-министр.

Чолпон Султанбекова акцентировала внимание на том, что качественные медицинские услуги стали более доступными за последние годы.

«Цель создания горячей линии — оказание оперативной консультативной помощи по телефону, организация, развитие и распространение системы информирования», — отметил глава ФОМС Марат Калиев. 

Все звонки поступают по единому короткому номеру «113» и являются бесплатными для всех абонентов республики.

Марат Калиев

Ссылка:
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
О проблемах на кыргызско-казахской границе можно сообщить на горячую линию
Глава ФОМС выступает за увеличение тарифов страховых взносов
ФОМС: на одного пенсионера в год в Кыргызстане предусмотрено 150 сомов
Представители ФОМС рассказали, как в больницах экономят на пациентах
В ФОМС посетовали, что не могут сократить льготные категории
Дамира Ниязалиева: Неформальные платежи подрывают результаты реформ здравоохранения
За 10 месяцев ФОМС выявил нарушения в больницах почти на 38 миллионов сомов
Популярные новости
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Все госслужащие Кыргызстана с&nbsp;2019 года должны будут знать кыргызский язык Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в&nbsp;Бишкеке Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в Бишкеке
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр