Минтруда хочет сделать в Кыргызстане четырехдневные новогодние каникулы

Министерство труда и социального развития КР подготовило проект решения по переносу выходных дней в январе 2017 года.

Предлагается выходные дни 30 декабря 2017 года и 8 января 2018-го перенести на рабочие дни - 2 и 3 января соответственно для работников государственных и муниципальных органов, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели.

Таким образом, в субботу, 30 декабря, придется работать, а выходными будут 31 декабря, 1, 2 и 3 января, с четверга, 4 января, - рабочие дни.

В отношении юридических лиц с частной формой собственности данное предложение носит рекомендательный характер.