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Общество

«Башкой своей ломаю эти знания!» Исповедь школьника стала хитом Интернета

Школьник из Дагестана на камеру высказал все, что думает о системе образования, и пожаловался на школу. Об этом сообщил портал Dag.life.

Через несколько месяцев учебы ребенок делится всеми проблемами, с которыми сталкиваются дети в дагестанских школах. Он заявил, что портфель слишком тяжелый, а учеба забирает все время. Ему приходится сначала сидеть в школе, потом нести сумку домой и до вечера сидеть над учебниками.

«Сижу, башкой своей ломаю эти знания, сижу, пишу руками!» — едва не плачет мальчик. Весь рассказ он сопровождает неподдельными эмоциями, переживая каждое сказанное слово.
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