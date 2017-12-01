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Общество

В Кыргызстане смертность детей до 5 лет снизилась в три раза

В Кыргызстане показатели смертности детей до 5 лет снизились с 1990 года в три раза — от 65 до 21 случая (на 1000 новорожденных), сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в КР.

Такие данные были презентованы в городе Ош по итогам трехгодичного проекта Минзрава и ЮНИСЕФ, реализуемого при финансовой поддержке правительства Японии.

Проект реализован на базе 34 организаций здравоохранения областного и районного уровней в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Иссык-Кульской областях, а также в городе Бишкеке.

Показатели младенческой и ранней неонатальной смертности в целом по КР также демонстрируют значительные снижения — на 19 и 19,5 процента соответственно.

В рамках проекта более 22 тысяч женщин и новорожденных ежегодно стали получать перинатальные услуги в 10 медицинских учреждениях с улучшенными условиями, а именно с наличием чистой холодной и горячей воды 24 часа в сутки, что снижает уровень внутрибольничных инфекций.
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