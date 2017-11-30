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Общество

Ордена им нужны. Экс-муфтий рассказал, как благословлял вторые браки депутатов

Экс-глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Чубак ажи Жалилов рассказал журналистам, как благословлял вторые браки депутатов парламента и других уважаемых людей. Откровения о своей второй женитьбе он прокомментировал сайту kabarlar.org

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По его словам, он признался в двоеженстве, чтобы вторая жена не боялась выходить с ним на улицу и чтобы ее не принимали за любовницу.

Бывший глава ДУМК заявил, что проводил многим известным людям Кыргызстана обряд нике со вторыми женами, среди которых есть и политики.

Я совершал обряд нике многим людям. У многих из них есть вторые жены. Среди них уважаемые богословы, люди, которые управляют народом, депутаты.

Чубак ажи Жалилов

Чубак ажи Жалилов сказал, что может назвать их имена. «Но они сами скрывают. Возможно, им не хватает смелости, потому что они боятся общественного мнения», - добавил он.

Экс-муфтий страны заявил, что они возрождают наши традиции и за это им надо выдавать ордена.

В Уголовном кодексе КР есть статья 153 о двоеженстве и многоженстве. В ней говорится, что двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
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