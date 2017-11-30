В Бишкеке хотят выпускать ценные бумаги для покупки автобусов

В Бишкеке намерены начать выпускать ценные бумаги для покупки автобусов. Вопрос рассмотрели сегодня на очередной сессии горкенеша.

В мэрии отметили сложную ситуацию в сфере общественного транспорта из-за острой нехватки безопасного и комфортного подвижного состава. Сегодня обеспеченность столицы автобусами и троллейбусами составляет чуть более 20 процентов от необходимости.

Ежедневно для обслуживания десяти городских маршрутов выходит не более 120 муниципальных автобусов. Основная доля рынка перевозок приходится на микроавтобусы частных перевозчиков.

С учетом этого мэрия города рассматривает вопрос увеличения парка подвижного состава большой и средней вместимости для поэтапного замещения частных бусов. На первом этапе предлагается приобрести 320-350 автобусов.

С учетом требований действующего законодательства выработана схема предоставления кредитных средств посредством выкупа частной эмиссии муниципальных ценных бумаг.