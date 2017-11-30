16:21
+4
USD 69.74
EUR 82.80
RUB 1.20
Общество

Улица Чингиза Айтматова появилась в Алматы

Одну из улиц Алматы назвали в честь Чингиза Айтматова. Об этом сообщило ИА Tengrinews.kz.

Как сообщается, переименовали еще несколько улиц. По данным акимата, переименованы более 100 повторяющихся улиц. В этой связи 42 из них названы именами выдающихся людей, внесших вклад в развитие страны, остальные будут нести географические названия либо будут связаны с историей, культурой и традициями Казахстана.

Кроме улицы имени Чингиза Айтматова, появятся улицы Герольда Бельгера, Талгата Бигельдинова, Сагадата Нурмагамбетова, Каукена Кенжетаева, Сергея Калмыкова, Кадыра Мырзалиева.

Напомним, сегодня в ходе сессии маслихата города Алматы VI созыва улица Фурманова переименована в проспект Назарбаева. 
Ссылка:
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Сейсмологи Казахстана прогнозируют сильные землетрясения возле Алматы
Кыргызские товары исчезли с полок магазинов Алматы
Тела кыргызстанцев, погибших при крушении Ан-28 под Алматы, отправили на родину
В Минтрансе рассказали о погибшем под Алматы кыргызстанском пилоте
Своих талантов нет. iPhone 7 обещают тому, кто придумает название новой партии
Кыргызстанские художники разукрасили фасад дома в Алматы
Водителем джипа, въехавшим на пляж Иссык-Куля, оказался гражданин Казахстана
В Бишкеке из-за аварии на теплосети затопило улицу Курманджан датки
Кто заузил улицу Рыскулова?
Бесплатный летний кинотеатр открылся в ботаническом саду Алматы
Популярные новости
В&nbsp;Астане проходит акция за&nbsp;дружбу народов Кыргызстана и&nbsp;Казахстана В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
Все госслужащие Кыргызстана с&nbsp;2019 года должны будут знать кыргызский язык Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: выгодный и&nbsp;быстрый Интернет! «День — Ночь» от MegaCom: выгодный и быстрый Интернет!
&laquo;Посоветуйте недорогой смартфон&raquo;. Ответ O!Store «Посоветуйте недорогой смартфон». Ответ O!Store