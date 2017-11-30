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Общество

Чиновники проведут расследование в аптеках, продающих просроченные лекарства

Чиновники готовы провести расследование в аптеках, продающих просроченные лекарства.

«После уточнения конкретных адресов аптек получим предписание от Минэконома и организуем проверку в оперативном порядке», — сообщили ИА «24.kg» в отделе фарминспекции Департамента лекарственного обеспечения и медтехники.

Накануне сообщалось, что препарат «Трикортин» фармацевты продают с просроченным сроком годности: «В большинстве аптек этого препарата нет. В селе Военно-Антоновка его продают по 640 сомов, с просроченным сроком годности. В Новопавловской аптеке — по 400 сомов, также просроченный. В аптеке на Ошском рынке с нормальным сроком годности его продают по 860 сомов».

В Новопавловской аптеке отметили, что с хорошим сроком препарата нет даже на фирме.

«Медпредставитель сказал, что на складах этого препарата нет. У нас осталось несколько упаковок. Мы его никому не всучиваем. Плюс снизили цену и при продаже каждому покупателю говорим о сроке годности. Он до 11.11.2017-го, то есть весь ноябрь его можно использовать, я и своим детям его колю. Это сосудорасширяющий препарат, улучшающий память. Врачи выписывают, поэтому спрос есть», — прокомментировали ИА «24.kg» ситуацию в аптеке.
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