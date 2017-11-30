Милиция все-таки решила проверить скандальное признание Чубака ажи Жалилова

Милиция проверяет заявление экс-муфтия Чубака ажи Жалилова о наличии второй жены. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в МВД КР.
По данным ведомства, соответствующее поручение дано ГУВД Бишкека. Бывший глава Духовного управления мусульман Кыргызстана ранее в своем видеоинтервью признался в многоженстве.
В Уголовном кодексе КР есть статья 153 о двоеженстве и многоженстве. В ней говорится, что двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
Ранее в МВД уточняли, что рассмотрят признание бывшего муфтия о многоженстве только на основании заявления. По их данным, чтобы возбудить дело, нужно заявление одной из жен или гражданина, который обладает информацией.