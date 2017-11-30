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Общество

Скончался ветеран Великой Отечественной войны Петр Чесноков

На 95-м году жизни скончался легендарный марафонец, ветеран Великой Отечественной войны Петр Чесноков. Об этом ИА «24.kg» сообщила его внучка Марина.

По ее словам, он находился дома после лечения в больнице. Сегодня у него остановилось сердце.

Напомним, в ноябре кыргызстанцы собирали деньги на лечение Петру Никифоровичу.

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«Последний марафон дедушки в Москве был в его 87 лет. Он просто заряжен на долголетие, и дай бог, чтобы мы отметили его столетие! Это люди другой закалки, они борются до последнего», — писала в Facebook его внучка Марина.

Похороны состоятся 2 декабря.

Петр Чесноков — ветеран и инвалид ВОВ, награжденный за боевые заслуги орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и 15 медалями. Был заместителем председателя Совета ветеранов войны, почетным профессором КНУ, заслуженным деятелем культуры КР, лауреатом многих республиканских, всесоюзных и международных фотовыставок, президентом оздоровительного клуба «Оптимист», бегун с 35-летним стажем, призер Московского международного марафона мира, автор книг о здоровом образе жизни.

Коллектив Информационного агентства ИА «24.kg» выражает глубокие и искренние соболезнования семье.
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