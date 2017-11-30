Жаксылык Сабитов: Казахстан и Кыргызстан живут в разных вселенных

Казахстан и Кыргызстан живут в разных вселенных. Об этом сегодня в ходе видеоконференции с Астаной сказал ведущий эксперт ИМЭП при Фонде первого президента РК Жаксылык Сабитов.

По его словам, с распадом Советского Союза связи в гуманитарной сфере двух соседних государств сильно ослабли. «В 1990-х годах большое число кыргызских ученых защищались в Казахстане. Сейчас, наоборот, казахские ученые защищаются в КР. Но наши страны существуют сегодня в более закрытых пространствах. Многие кыргызстанцы не знают, что происходит в Казахстане, и наоборот. Отсюда происходят непонимание ситуации в соседней стране, проблемы из-за незнания», — сказал он.

«Поэтому нужно активизировать взаимодействие Кыргызстана и Казахстана по гуманитарно-культурным вопросам. Народы очень близкие, но сейчас мы живем немного в разных вселенных. Надо сближаться, чтобы страны больше знали друг о друге», — добавил эксперт.