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Общество

Жаксылык Сабитов: Казахстан и Кыргызстан живут в разных вселенных

Казахстан и Кыргызстан живут в разных вселенных. Об этом сегодня в ходе видеоконференции с Астаной сказал ведущий эксперт ИМЭП при Фонде первого президента РК Жаксылык Сабитов.

По его словам, с распадом Советского Союза связи в гуманитарной сфере двух соседних государств сильно ослабли. «В 1990-х годах большое число кыргызских ученых защищались в Казахстане. Сейчас, наоборот, казахские ученые защищаются в КР. Но наши страны существуют сегодня в более закрытых пространствах. Многие кыргызстанцы не знают, что происходит в Казахстане, и наоборот. Отсюда происходят непонимание ситуации в соседней стране, проблемы из-за незнания», — сказал он.

«Поэтому нужно активизировать взаимодействие Кыргызстана и Казахстана по гуманитарно-культурным вопросам. Народы очень близкие, но сейчас мы живем немного в разных вселенных. Надо сближаться, чтобы страны больше знали друг о друге», — добавил эксперт.
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