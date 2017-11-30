Кровожадный Бакиев. Люди возмущены и выходят на акцию к посольству Казахстана

Гражданские активисты Кыргызстана возмущены тем, что на государственном телеканале Казахстана «Хабар» накануне в эфир вышел документальный фильм о событиях 7 апреля 2010 года в Кыргызстане.

Глава общественного объединения «Айкол Ала-Тоо» Мээрбек Мискенбаев сообщил журналистам, что они намерены выйти на акцию протеста к посольству Казахстана в Бишкеке.

«Государственный телеканал Казахстана предоставляет слово кровожадному Бакиеву, показывает фильм об апрельской революции негативно, что все это произошло от безысходности», — сказал он.

Мээрбек Мискенбаев возмущен словами Бакиева, который посетовал на то, что вынужден был покинуть страну в том, в чем был.

Накануне «Хабар» выпустил в эфир документальный фильм «Миссия миротворца. Кыргызский разлом», посвященный революции 7 апреля 2010 года. В нем Курманбек Бакиев выразил уверенность, что придет время, и он вернется на родину.