Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье

В Бишкеке возле посольства Казахстана в Кыргызстане проходит акция «Сбор трусов и маек для Курманбека Бакиева».

Организаторы акции через социальные сети в течение последних дней собирали нижнее белье беглому президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву.

«Собранные вещи будут отправлены президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой, чтобы он передал их Бакиеву», — сообщил ИА «24.kg» предствитель общественного объединения «Айкол Ала-Тоо» Амантур Жамгырчиев.

По данным гражданских активистов, за короткое время люди собрали уже три коробки трусов для Бакиева.

Накануне государственный телеканал Казахстана «Хабар» выпустил в эфир документальный фильм «Миссия миротворца. Кыргызский разлом», посвященный революции 7 апреля 2010 года. В нем Курманбек Бакиев выразил уверенность, что придет время, и он вернется на родину.