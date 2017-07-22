Подозреваемый в убийстве в одном из кафе Бишкека уже в СИЗО

Подозреваемый в убийстве в одном из кафе Бишкека уже находится в СИЗО. Расследование продолжается, сообщило ГУВД столицы.

По данным ведомства, убит 28-летний житель столицы. Инцидент произошел в одном из увеселительных заведений Бишкека. Неподалеку в арыке найшли травматический револьвер.

По подозрению в убийстве задержали 27-летнего мужчину. По его словам, он и убитый поругались, а потом и подрались из-за девушки — администратора клуба. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР. Назначен ряд экспертиз.

Тем не менее сама администратор заявила, что ей ничего не известно и она не имеет к случившемуся никакого отношения.