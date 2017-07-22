Главой Госдирекции автодороги Бишкек — Ош стал Тыныбек Кадырбаев. Изатбек Токтомамбетов уволен за невыполнение функциональных обязанностей, поручений правительства и срыв графика ремонтных работ.

В Министерстве транспорта и дорог напомнили, что 19 июля во время рабочей поездки в Токтогульский район премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подверг критике работу главы Госдирекции автодороги Бишкек — Ош Изатбека Токтомамбетова за срыв сроков ремонта участка трассы.

Реконструкцию должны были начать 30 мая, но к середине июля дорожники уложили лишь 2,5 километра дороги.