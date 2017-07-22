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Общество

Прокурор Бишкека ушел в отставку. На посту проработал ровно год
Прокурор Бишкека Кубанычбек Бейшекеев ушел в отставку. На посту главы столичного надзорного органа он проработал ровно один год: его назначили на должность 20 июля 2016 года.
 

Известно, что Бейшекеев сложил свои полномочия добровольно — в связи с выходом на пенсию.

Кубанычбек Бейшекеев представлял гособвинение в суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева, обвиняемого в коррупции. Его отвода требовали адвокаты подсудимых. Однако судья Айбек Эрнис уулу не удовлетворил это ходатайство. Позже гособвинение стал представлять в суде Жахонгир Ботобаев.
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