Прокурор Бишкека ушел в отставку. На посту проработал ровно год

Прокурор Бишкека Кубанычбек Бейшекеев ушел в отставку. На посту главы столичного надзорного органа он проработал ровно один год: его назначили на должность 20 июля 2016 года.

Известно, что Бейшекеев сложил свои полномочия добровольно — в связи с выходом на пенсию. Кубанычбек Бейшекеев представлял гособвинение в суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева, обвиняемого в коррупции. Его отвода требовали адвокаты подсудимых. Однако судья Айбек Эрнис уулу не удовлетворил это ходатайство. Позже гособвинение стал представлять в суде Жахонгир Ботобаев.