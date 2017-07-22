08:15
+34
USD 68.85
EUR 80.21
RUB 1.17
Общество

Выборы в Московском районе едва не закончились межнациональным столкновением

Выборы главы айыл окмоту в Московском районе Чуйской области едва не закончились межнациональным столкновением. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОВД района.

По данным милиции, 20 июля 21 депутат айыльного кенеша (от трех сел — Александровки, Беш-Курука и Крупской) должны были выбрать главу айыл окмоту, но и из-за отсутствия кворума голосование не состоялось.

В местной ТИК отметили, что это уже вторые по счету выборы. Первые, назначенные на 5 июля, не состоялись по той же причине.

Народные избранники рассказали ИА «24.kg», что спецпредставитель ТИК и аким Московского района заставляли действующего главу айыл окмоту Ибрагима Баги, который баллотировался на второй срок, взять самоотвод в пользу другого кандидата — Бошкубаева. «Дело в том, что в айыльном кенеше из 21 депутата 13 — дунгане по национальности, как и председатель айыл окмоту. Из-за этого и возник конфликт. Сторонники Бошкубаева требовали в ультимативной форме, чтобы Баги снял свою кандидатуру, и даже запустили в него стулом и ударили. Их было около 30 человек. Вечером в Александровке собрались и те, кто поддерживает Баги, около двухсот человек. Словесная перепалка едва не переросла в потасовку», — отметили присутствовавшие на сессии депутаты.

В милиции подчеркнули, что аксакалы и сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические беседы с местным населением и просят не доводить дело до столкновений.

В целом ситуация в Московском районе стабильная. За порядком следят милиционеры и народные дружинники из числа местных жителей.
Ссылка:
просмотров: 3278
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Красноярского края в России увеличили себе вдвое зарплату
В Таш-Кумыре депутаты сорвали выборы мэра
Выборы в местные кенеши Ошской и Джалал-Абадской областей пройдут в сентябре
В Киеве пройдет фотовыставка «Лица Кыргызстана»
Асия Сасыкбаева должна выплатить по суду 50 тысяч сомов Жылдызкан Джолдошовой
Жылдызкан Джолдошова выиграла суд у бывшей коллеги по парламенту
Столичные депутаты собираются на очередную сессию
Инициатива о лишении гражданства Бабакулова — медвежья услуга президенту
В Кара-Балте зафиксированы факты подвоза избирателей
В Кыргызстане проходят выборы в местные кенеши
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства
Продавец швейцарских часов из&nbsp;Кыргызстана о&nbsp;цене, подделках и&nbsp;знаменитостях Продавец швейцарских часов из Кыргызстана о цене, подделках и знаменитостях
Бизнес
Уже завтра&nbsp;&mdash; Noize MC&nbsp;на&nbsp;O!PEN AIR 2017 Уже завтра — Noize MC на O!PEN AIR 2017
Путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;роумингом от&nbsp;MegaCom Путешествуйте по миру с роумингом от MegaCom
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!