Бионический глаз вернул слепому пациенту зрение

Московские хирурги впервые в России провели уникальную операцию — вживление бионического глаза. Их пациентом стал 59-летний челябинец Александр Ульянов. Об этом сообщили vesti.ru.

Врачи установили протез американского производства, однако со временем должны появиться и российские аналоги.

Пациент не различает цветов, не может разглядеть многочисленные детали, доступные глазу здорового человека, он видит мир размыто и исключительно черно-белым, но и это для него счастье: последние двадцать лет он был полностью слеп. Сложнейшая шестичасовая операция по установке ретинальных имплантов осуществлялась на базе Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА. Александр Ульянов — первый подобный пациент в России и 41-й в мире, кому установлен бионический глаз.

Это второе поколение подобных устройств. Первые давали четкость изображения в два раза меньше.

Теперь первостепенная задача российских медиков — усовершенствовать процесс реабилитации подобных пациентов. Вторая в России операция по вживлению бионического глаза состоится уже этой осенью.