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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— о внесении изменений в постановление о подготовке к осенне-зимнему периоду;
— о Совете по упрощению процедур торговли в КР;
— о внесении изменений в постановление правительства КР;
— об утверждении перечня праворульных транспортных средств.

Сообщает пресс-служба президента КР:

— подписаны законы, обеспечивающие правовую основу реализации проекта «Таза Коом»;
— подписан закон о ратификации соглашения и протоколов с правительством Казахстана;
— внесены изменения в закон о придании особого статуса отдельным территориям КР;
— внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики;
— внесены изменения в конституционный закон КР;
— подписан указ о роспуске Кызыл-Озгорушского айыльного кенеша.

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