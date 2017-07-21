Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— о внесении изменений в постановление о подготовке к осенне-зимнему периоду;

— о Совете по упрощению процедур торговли в КР;

— о внесении изменений в постановление правительства КР;

— об утверждении перечня праворульных транспортных средств.

Сообщает пресс-служба президента КР:

— подписаны законы, обеспечивающие правовую основу реализации проекта «Таза Коом»;

— подписан закон о ратификации соглашения и протоколов с правительством Казахстана;

— внесены изменения в закон о придании особого статуса отдельным территориям КР;

— внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики;

— внесены изменения в конституционный закон КР;

— подписан указ о роспуске Кызыл-Озгорушского айыльного кенеша.

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