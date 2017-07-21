Подписаны законы, которые обеспечат правовую основу реализации «Таза коом»

Алмазбек Атамбаев подписал законы «Об электронном управлении», «Об электронной подписи», «Об информации персонального характера», «О государственных и муниципальных услугах», «О доступе к информации, находящейся в ведении госорганов и органов местного самоуправления КР», призванные обеспечить правовую основу реализации проекта «Таза коом». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

«Целью Закона КР «Об электронном управлении» является создание правовой базы в сфере управления информационными системами госорганов и обеспечение межведомственного обмена данными и информацией в электронном виде с учетом определения круга ведомств, за которыми будут закреплены полномочия по администрированию процесса перехода к электронному управлению, и порядка принятия решений в сфере электронного управления», — говорится в сообщении.

По информации, Закон КР «Об электронной подписи» направлен на регулирование отношений по использованию электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении гос- и муниципальных функций, а также при совершении юридически значимых действий.

«Закон КР «Об информации персонального характера» направлен на обеспечение эффективной защиты прав субъектов персональных данных, в том числе при их обработке различными держателями в информационных системах персональных данных», — сообщила пресс-служба.

В пакете с вышеуказанными законами вносятся изменения и в ряд других законодательных актов. Данными поправками синхронизируются положения действующих законов Кыргызской Республики с принципами нового базового Закона «Об электронном управлении», закладывающего основы как для отрасли информационных технологий, так и электронного управления, и тем самым координирующего положения иных нормативных правовых актов в данной сфере.