08:15
+34
USD 68.85
EUR 80.21
RUB 1.17
Общество

Подписаны законы, которые обеспечат правовую основу реализации «Таза коом»

Алмазбек Атамбаев подписал законы «Об электронном управлении», «Об электронной подписи», «Об информации персонального характера», «О государственных и муниципальных услугах», «О доступе к информации, находящейся в ведении госорганов и органов местного самоуправления КР», призванные обеспечить правовую основу реализации проекта «Таза коом». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

«Целью Закона КР «Об электронном управлении» является создание правовой базы в сфере управления информационными системами госорганов и обеспечение межведомственного обмена данными и информацией в электронном виде с учетом определения круга ведомств, за которыми будут закреплены полномочия по администрированию процесса перехода к электронному управлению, и порядка принятия решений в сфере электронного управления», — говорится в сообщении.

По информации, Закон КР «Об электронной подписи» направлен на регулирование отношений по использованию электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении гос- и муниципальных функций, а также при совершении юридически значимых действий.

«Закон КР «Об информации персонального характера» направлен на обеспечение эффективной защиты прав субъектов персональных данных, в том числе при их обработке различными держателями в информационных системах персональных данных», — сообщила пресс-служба.

В пакете с вышеуказанными законами вносятся изменения и в ряд других законодательных актов. Данными поправками синхронизируются положения действующих законов Кыргызской Республики с принципами нового базового Закона «Об электронном управлении», закладывающего основы как для отрасли информационных технологий, так и электронного управления, и тем самым координирующего положения иных нормативных правовых актов в данной сфере.
Ссылка:
просмотров: 1040
Версия для печати
Материалы по теме
«Алтайское кочевье» открылось на Иссык-Куле
Эпос «Манас» впервые перевели на башкирский язык
Гражданам Кыргызстана разрешили работать водителями в России со своими правами
Электронное правительство в Кыргызстане не могут пока ввести. Нет правовой базы
В суде по делу Zanoza.kg просят доказательств изнасилованного закона
Суд разъяснил, почему прокурор защищает честь и достоинство президента
Алмазбек Атамбаев считает, что по трудолюбию мы стоим на последнем месте
Атамбаев: На водку граждане всегда деньги найдут, а на страхование 50 сомов нет
Президент призвал кыргызстанцев не продавать голоса на предстоящих выборах
Президент Кыргызстана вручит ключи от новых квартир сотрудникам МЧС
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства
Продавец швейцарских часов из&nbsp;Кыргызстана о&nbsp;цене, подделках и&nbsp;знаменитостях Продавец швейцарских часов из Кыргызстана о цене, подделках и знаменитостях
Бизнес
Уже завтра&nbsp;&mdash; Noize MC&nbsp;на&nbsp;O!PEN AIR 2017 Уже завтра — Noize MC на O!PEN AIR 2017
Путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;роумингом от&nbsp;MegaCom Путешествуйте по миру с роумингом от MegaCom
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!